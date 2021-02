Shell stellt Umweltstrategie vor - Dividende soll schrittweise erhöht werden - Aktie verliert

Der britisch-niederländische Energiekonzern, der bis 2050 ein Netto-Null-Emissionsunternehmen werden will, teilte mit, das Portfolio künftig neu auszubalancieren. Künftig sollen jährlich zwischen 5 und 6 Milliarden US-Dollar in das Wachstumssegment investiert werden, das Marketing, erneuerbare Energien und Energielösungen umfasst.

Der Stromabsatz soll bis 2030 auf 560 Terawattstunden pro Jahr verdoppelt und das Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis 2025 auf 500.000 ausgebaut werden. Außerdem will Shell seine LNG-Kapazitäten erhöhen und das Chemiegeschäft ausbauen.

Hingegen soll die Ölproduktion um etwa 1 bis 2 Prozent pro Jahr sinken, inklusive Veräußerungen von Unternehmensaktivitäten.

Shell will Dividende nach starker Kürzung schrittweise erhöhen

Der Ölkonzern Shell will die in der Corona-Pandemie drastisch gekappte Dividende schrittweise wieder erhöhen. Jährlich solle die Ausschüttung an die Aktionäre um rund vier Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Den Haag mit. Der Vorstand hatte Ende April 2020 die Dividende in einem historischen Schritt um rund zwei Drittel auf 16 US-Cent je Aktie gesenkt. Als Grund nannte Shell-Chef Ben van Beurden damals Verschlechterungen der wirtschaftlichen Aussichten sowie erhebliche mittel- und langfristige Unsicherheiten infolge der Corona-Pandemie.

