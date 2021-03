Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird vor dem Wochenende mit grünem Vorzeichen erwartet.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Der japanische Leitindex Nikkei klettert aktuell um 1,42 Prozent auf 29.138,42 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite einen Gewinn von 1,52 Prozent auf 3.414,65 Stellen. In Hongkong notiert der Hang Seng 1,61 Prozent höher bei 28.349,28 Punkten. (Stand: 7.08 Uhr MEZ)

3. Deutsche-Bank-Chef gibt wohl Investmentbank-Leitung ab

Die Deutsche Bank will einem Pressebericht zufolge die Zuständigkeiten im Vorstand neu regeln.

4. Allianz liegt bei Rennen um polnische Aviva-Tochter offenbar vorne

Der deutsche Versicherer Allianz steht offenbar kurz vor dem Kauf der polnischen Aviva-Tochter für rund 2,5 Milliarden Euro.

5. CompuGroup-Aktie: CompuGroup verdoppelt Aktienrückkaufprogramm

Die im TecDAX gelistete CompuGroup wird ihr Aktienrückkaufprogramm verdoppeln. Dies teilte das Unternehmen am späten Donnerstag mit.

6. US-Behörde wirft Tesla wiederholte arbeitsrechtliche Verstöße vor

Der Elektroautobauer Tesla ist wegen eines Anti-Gewerkschafts-Tweets seines Chefs Elon Musk und anderen arbeitsrechtlichen Verstößen in den USA zur Rechenschaft gezogen worden.

7. INDUS besorgt sich frisches Kapital

Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding hat sich mit einer Kapitalerhöhung 85 Millionen Euro für Übernahmen besorgt.

8. ABB plant weiteres Aktienrückkaufprogramm

Der Schweizer ABB-Konzern will in Kürze ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 4,3 Milliarden US-Dollar starten.

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 62,71 US-Dollar. Das waren 76 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 81 Cent auf 59,37 Dollar.

10. Euro stoppt vorerst jüngste Kursverluste

Der Euro hat am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1782 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

