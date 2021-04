Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost ohne klare Richtung

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 06:55 MESZ 0,33 Prozent stärker bei 29.088,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil marginale 0,04 Prozent nach auf 3.441,10 Stellen. In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,13 Prozent auf 28.978,49 Zähler.

3. Deutsche Bank überrascht mit bestem Quartal seit sieben Jahren

Die Deutsche Bank hat in den ersten drei Monaten 2021 so gut verdient wie seit sieben Jahren nicht und den Grundstein für den angestrebten Jahresgewinn gelegt. Zur Nachricht

4. Covestro wächst zum Jahresauftakt

Covestro hat den Umsatz im ersten Quartal vor allem wegen nachfragebedingt erhöhter Verkaufspreise um 18,8 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gesteigert. Zur Nachricht

5. Symrise wächst organisch zum Jahresauftakt - Gegenwind von Währungsseite

Symrise ist zum Jahresauftakt in allen Geschäftsbereichen deutlich gewachsen, bekam aber erheblichen Gegenwind von der Währungsseite. Zur Nachricht

6. Starbucks steigert Gewinn mehr als erwartet - Enttäuschender Umsatz schickt Starbucks-Aktie tiefer

Die Kaffeehaus-Kette Starbucks hat ihre Bücher geöffnet und über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet. Zur Nachricht

7. Microsoft schlägt Erwartungen - Microsoft-Aktie nachbörslich dennoch unter Druck

Der IT-Riese Microsoft hat seine Zahlen für das dritte Jahresviertel veröffentlicht. Zur Nachricht

8. Alphabet-Aktie nachbörslich gefragt - Google-Mutter verdient deutlich mehr als erwartet

Die Google-Mutter Alphabet hat ihre lang erwartete Quartalsbilanz vorgelegt. Zur Nachricht

9. Visa-Aktie nachbörslich stärker: Visa-Umsatz- und Gewinn trotz Rückgang über den Erwartungen

Der Kreditkartenkonzern Visa hat in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht. Zur Nachricht

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2075 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2088 Dollar festgesetzt.