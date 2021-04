Deutsche Bank überrascht mit bestem Quartal seit sieben Jahren

Vor Steuern standen zum Ende des ersten Quartals rund 1,6 Milliarden Euro Plus in den Büchern, wie der Frankfurter DAX -Konzern am Mittwoch mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Vom Nachsteuergewinn von etwas über einer Milliarde Euro müssen noch Zinszahlungen für bestimmte Anleihen abgezogen werden, so dass auf die Deutsche Bank-Aktionäre unter dem Strich ein Gewinn von 908 Millionen Euro entfiel. Auch hier übertraf das Institut die Erwartungen der Analysten klar. Ein Jahr zuvor hatte dieser Wert noch bei minus 43 Millionen Euro gelegen. Dennoch gelang Deutschlands größtem Geldhaus im Jahr der Corona-Krise die Trendwende mit dem ersten Jahresüberschuss seit dem Jahr 2014.

"Das erste Quartal ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Deutsche Bank in allen vier Geschäftsbereichen auf dem richtigen Weg ist und nachhaltig profitabler wird", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing. "Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Erwartung, dass wir unsere Ziele für 2022 erreichen werden." Mit der Schließung von Filialen und dem Abbau von Personal will das Institut die Kosten weiter senken.

/ben/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com