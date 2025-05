Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 24,51 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 24,51 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.965 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Mit Abgaben von 49,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,25 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,15 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank: Stablecoins dürften noch 2025 im Mainstream ankommen

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Deutsche Bank-Anleger freuen

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht