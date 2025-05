Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 24,78 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 24,78 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.396.513 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 25,65 EUR. 3,51 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 50,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,25 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Am 29.07.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

