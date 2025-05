Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag gefragt

26.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 24,66 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 24,66 EUR. Bei 24,68 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 24,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 297.067 Deutsche Bank-Aktien. Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 3,99 Prozent wieder erreichen. Bei 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 50,25 Prozent sinken. Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus. Deutsche Bank veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren. In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Deutsche Bank-Anleger freuen DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht Deutsche Bank-Aktie in Grün: Deka fordert mehr Konzentration auf stabile Geschäftsbereiche

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com