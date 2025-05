Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 24,33 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 24,33 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.508.592 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,65 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 98,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Deutsche Bank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank: Stablecoins dürften noch 2025 im Mainstream ankommen

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Deutsche Bank-Anleger freuen

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht