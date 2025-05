Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 24,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 24,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 24,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 369.915 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 25,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,67 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 99,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,25 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

