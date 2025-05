Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 24,63 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 24,63 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.744.619 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 100,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,84 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Commerzbank-Aktie gibt nach - UniCredit baut Beteiligung in Griechenland aus

Deutsche Bank: Stablecoins dürften noch 2025 im Mainstream ankommen

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Deutsche Bank-Anleger freuen