Asiens Börsen ohne klare Tendenz -- Deutsche Bank überrascht mit bestem Quartal seit sieben Jahren -- Covestro wächst zum Jahresauftakt -- Google-Mutter Alphabet, Visa, Microsoft, Starbucks im Fokus

Werbung

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag etwas schwächer. Der DAX eröffnete wenig bewegt und und gab im weiteren Verlauf nach - zeitweise fiel er unter die Marke von 15.200 Punkten. Schlussendlich blieb ein Verlust von 0,31 Prozent auf 15.249,27 Punkte an der Kurstafel stehen. Der TecDAX eröffnete mit einem minimalen Plus und verteidigte einen Teil seiner Gewinne bis zum Handelsende. Er schloss 0,08 Prozent fester bei 3.538,12 Einheiten. Die Vorgaben aus den USA und Asien fielen gemischt aus und Anleger hielten sich vor der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch weiter zurück. Im Blick stand weiter die Berichtssaison, die nun vor allem in den USA mit der Vorlage der Tech-Giganten Alphabet und Microsoft am heutigen Abend Fahrt aufnimmt. "Den europäischen Investoren bleibt zu hoffen, dass die Tech-Rally an der Wall Street auch den Indizes hierzulande wieder etwas Schwung verleihen wird", erläuterte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi gegenüber dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen hielten sich die Anleger auch am Dienstag zurück. Der EuroSTOXX 50 notierte zu Beginn der Dienstagssitzung schwächer und blieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Aus dem Handel ging der Index 0,36 Prozent schwächer bei 4.006,24 Einheiten. Experten sprachen von einem zurückhaltenden Handel vor der Entscheidung der Fed am Mittwoch. "Einige Marktteilnehmer erwarten, dass die US-Notenbank Fed einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik ankündigen könnte", so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Der Fokus der Anleger dürfte sich bis dahin auf Einzelwerte und Zahlen aus der Berichtssaison richten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street hielten sich die Anleger am Dienstag zurück. Der Dow Jones pendelte im Handelsverlauf um die Nulllinie, im späten Verlauf schaffte es der Leitindex auf positives Terrain und ging mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 33.974,93 Punkten in den Feierabend. Für den NASDAQ Composite ging es bereits früh in Richtung Verlustzone, die Abschläge hielten sich aber in Grenzen. Der Techwerteindex verabschiedete sich 0,34 Prozent schwächer bei 14.090,22 Indexpunkten. Während die Berichtssaison erst allmählich richtig ins Rollen kommt, befinden sich Börsianer noch in Warteposition. Außerdem steht am Mittwoch der Leitzins-Entscheid der US-Notenbank Fed an. Unternehmensseitig steht Tesla im Fokus: Der US-Elektroautobauer hat einen Gewinnsprung verzeichnet. Als nächstes stehen die Bilanzen von Tech-Giganten Microsoft und Alphabet an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken