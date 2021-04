Scheidender GameStop-CEO geht mit Millionen im Gepäck

• Aktienpaket im dreistelligen Millionenwert• 1,1 Millionen GameStop-Aktien für 2 Jahre im Unternehmen• Auch drei weitere Führungskräfte gehen mit Aktienpaketen

Spätestens am 31. Juli bekommt der angeschlagene Videospielehändler GameStop einen neuen Chef. Dann wird Noch-CEO George Sherman von seinem Posten zurücktreten. Der Manager wird das Unternehmen mit einer großen Abfindung verlassen, wie nun bekannt wurde.

195,8 Millionen US-Dollar für 2 Jahre Arbeit

Im April 2019 wurde Sherman zum Chief Executive Officer von GameStop ernannt, nachdem er zuvor bereits bei Unternehmen wie Victra, Advance Auto Parts und Best Buy Services Managementerfahrung sammeln konnte. Rund zwei Jahre später wurde sein Abschied von GameStop verkündet, sein Rücktritt soll spätestens Ende Juli erfolgen.

Für seine zwei Jahre an der Spitze von GameStop wird der Manager mit einem Aktienpaket in Millionenhöhe entlohnt, berichtet das "Wall Street Journal". Die Trennungsvereinbarung garantiert Sherman demnach ein Aktienpaket in Höhe von 1,1 Millionen GameStop-Aktien. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspricht dies einer Abfindung in Höhe von rund 195,8 Millionen US-Dollar.

Dem WSJ zufolge hätte die Abfindung von Sherman noch höher ausfallen können: Gemäß seiner Trennungsvereinbarung und der kürzlich von GameStop eingereichten Vollmachtserklärung habe sich der CEO bereit erklärt, auf mindestens fünf Millionen US-Dollar in bar, Aktien, die am Freitag einen Wert von rund 47 Millionen US-Dollar hatten, sowie zusätzliche Aktienprämien zu verzichten. Noch Mitte April war Sherman mit einer Beteiligung von rund 2,4 Prozent einer der größten Einzelaktionäre von GameStop.

Massive Wertsteigerung dank Reddit-Push

Zum Zeitpunkt von Shermans Amtsantritt im April 2019 kostete die GameStop-Aktie durchschnittlich 9 US-Dollar, aktuell zahlen Anleger für einen Anteilsschein des Videospielehändlers 178,00 US-Dollar, der damit nahe der historischen Höchststände notiert. Dieser Kursanstieg war aber nicht der operativen Entwicklung des Unternehmens zu verdanken, vielmehr wurde die GameStop-Aktie Ende Januar zum Spielball von Kleininvestoren, die sich im Reddit-Unterforum r/WallStreetBets zu Aktienkäufen verabredeten und damit für einen massiven Kurssprung bei GameStop sorgten.

Seitdem unterliegt die GameStop-Aktie starken Schwankungen, tendiert aber deutlich höher als noch zum Jahresstart. Von dem hohen Kurs profitiert nicht nur George Sherman, sondern auch drei weitere Noch-Mitglieder der Führungsebene, von denen zwei ebenfalls erst seit 2019 bei GameStop angestellt waren. Auch diese Manager hatten eine Trennungsvereinbarung mit dem Videospielehändler getroffen, die ihnen jeweils ein großes Aktienpaket zusichert.



