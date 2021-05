Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke im Minus.

2. Börsen in Fernost im Minus

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,79 Prozent auf 27.898,21 Zähler. In China geht es zum Teil aufwärts. Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,50 Prozent auf 3.511,29 Punkte. In Hongkong wird aufgrund des Feiertags "Bhuddas Geburtstag" heute nicht gehandelt. Der Hang Seng schloss am Vortag 1,42 Prozent fester bei 28.593,81 Indexpunkten. (7.25 Uhr MESZ)

3. Google kündigt neue Datenschutz-Funktionen an - Smartwatch-Kooperation mit Samsung

Google hat zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre in seinen Diensten vorgestellt. Zur Nachricht

4. US-Richter sieht Bayers Glyphosat-Vergleich weiter skeptisch

Im US-Verfahren um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup bleibt Bayer vor einer wichtigen Gerichtsanhörung unter Druck. Zur Nachricht

5. Deutsche Börse-Aktie: Neuwahl von Jetter und neues Bonusmodell

Die Deutsche Börse sieht sich nach einem Rekordgewinn 2020 unvermindert auf Wachstumskurs - auch wenn die Geschäfte zum Auftakt des laufenden Jahres etwas schlechter liefen. Zur Nachricht

6. Chinas "Nein" zu Kryptowährungs-Zahlungen setzt Bitcoin unter Druck

Die Furcht vor einem deutlicheren Druck der Aufsichtsbehörden hat Kryptowährungen am Mittwoch unter Druck gesetzt. Zur Nachricht

7. Corestate Capital mit enttäuschenden Zahlen

Der Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital bekommt weiterhin die Corona-Pandemie zu spüren. Zur Nachricht

8. Pelosi fordert Staatsoberhäupter zum Boykott von Olympia in China auf

Die Rufe nach einem Boykott der für kommenden Februar geplanten Olympischen Winterspiele in Peking werden lauter. Zur Nachricht

9. Börsengang voraus: hGears legt Ausgabepreis auf 26 Euro je Aktie fest

Der Getriebehersteller hGears hat die letzte Hürde zu seinem Börsengang genommen. Zur Nachricht

10. Euro legt weiter zu

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter zugelegt. Mit 1,2237 US-Dollar wurde im frühen Handel der höchste Stand seit Ende Februar markiert.

