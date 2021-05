Asiens Börsen im Minus -- Bitcoin weiter unter Druck -- Google kündigt neue Datenschutz-Funktionen an -- US-Richter sieht Bayers Glyphosat-Vergleich weiter skeptisch

"So wie am vergangenen Donnerstag ein Ausbruchsversuch auf der Unterseite missglückt ist, hat es nun auf der Oberseite auch nicht geklappt", äußerte sich ein anderer Markteilnehmer zu den zerronenen Kursgewinnen. Das neue Allzeithoch sei schnell zu Gewinnmitnahmen genutzt worden.

Der DAX war mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 15.514,72 Punkten in den Handel gestartet und hatte damit direkt einen neuen Rekordstand aufgestellt. Diesen konnte er im weiteren Verlauf noch einmal verbessern, sodass die Bestmarke nun bei 15.538,01 Stellen liegt. Anschließend fiel der Leitindex jedoch zurück und schloss mit einem kleinen Verlust von 0,07 Prozent bei 15.386,58 Zählern.

Der EuroSTOXX 50 konnte seine frühen Gewinne letztlich nicht verteidigen und ging schlussendlich mit einem kleinen Minus von 0,04 Prozent bei 4.005,34 Zählern in den Feierabend.

Die europäischen Börsen konnten am Dienstag vorsichtig zulegen.

Die Anleger hofften, dass die Lockerungen der Corona-Beschränkungen das Wirtschaftswachstum antreiben werden. Dieser Optimismus stützte die Aktienmärkte aber nicht dauerhaft. Auf der anderen Seite belasteten jedoch die Sorgen vor Virus-Ausbrüchen in Teilen Asiens sowie vor einer Straffung der Geldpolitik verhindert.

Der Dow Jones konnte seine marginalen Startgewinne nicht verteidigen und rutschte im Verlauf ins Minus. Am Ende Stand ein Verlust von 0,78 Prozent auf 34.060,53 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte es zwischenzeitlich auf positives Terrain, auch hier überwogen am Ende aber die Verkäufe und das Börsenbarometer schloss mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 13.303,64 Zählern.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,79 Prozent auf 27.898,21 Zähler.

In China geht es zum Teil aufwärts. Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,50 Prozent auf 3.511,29 Punkte. In Hongkong wird aufgrund des Feiertags "Bhuddas Geburtstag" heute nicht gehandelt. Der Hang Seng schloss am Vortag 1,42 Prozent fester bei 28.593,81 Indexpunkten. (7.25 Uhr MESZ)

Die Vorgaben aus den USA waren bereits negativ, der asiatische Markt folgt diesem Beispiel. Belastend wirkt indes auch die nach wie vor grassierende Corona-Pandemie. In der nächsten Woche will Japan mit Impfprogrammen durchstarten.

