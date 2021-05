Dermapharm-Aktie stabil: Dermapharm profitiert von Corona-Impfstoffproduktion für BioNTech

Dabei profitierte der Konzern unter anderem von der Corona-Impfstoffproduktion für BioNTech , wie Dermapharm am Dienstag in Grünwald mitteilte. Dazu kam die anhaltend gute Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung wie Vitamin-D Produkte. Ebenfalls zum Wachstum trug die Übernahme von Allergopharma. Der Umsatz nahm so im ersten Quartal um 10,2 Prozent auf 212,2 Millionen Euro zu, wie es hieß.

Das um Einmalkosten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 28,9 Prozent auf 63,7 Millionen Euro. Das Konzernergebnis nahm von 26,8 Millionen auf 36,2 Millionen Euro zu. Den Ausblick bekräftigte das Management. So soll der Umsatz 2021 um 24 bis 26 Prozent zulegen. Beim bereinigten Ebitda wird ein Wachstum von 45 bis 50 Prozent angestrebt.

Für die Dermapharm-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise geringfügige 0,07 Prozent auf 70,50 Euro hoch.

