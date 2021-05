Crash der Tesla-Aktie: "The Big Short"-Investor Michael Burry wettet gegen E-Auto-Pionier

Aktien in diesem Artikel Tesla 479,20 EUR

• Michael Burry setzt auf Tesla-Kurseinbruch• Über 800.000 Puts auf Aktie des E-Auto-Pioniers• Skepsis gegenüber Abhängigkeit von regulatorischen Maßnahmen

Tesla-Aktie vor Crash?

Michael Burry, der einst die Finanzkrise vorhersah und gegen den heiß gelaufenen US-Häusermarkt wettete, hat nun ein neues Ziel: Tesla. Wie eine Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC jüngst enthüllte, setzt der prominente Hedgefondsmanager auf einen Kursabsturz der Tesla-Aktie. Schon damals schlugen die Vorhersagen Burrys so hohe Wellen, dass die Ereignisse später im Hollywood-Film "The Big Short" verfilmt wurden. Auch den Short-Squeeze der GameStop-Aktie sah Burry kommen. Nun wettet der Investor mit seiner Firma Scion Asset Management mit mehr als einer halben Milliarde US-Dollar auf den Crash Teslas. Aus den behördlichen Unterlagen geht hervor, dass Burry zum Ende des ersten Quartals Tesla-Puts auf 800.100 Tesla-Aktien gehalten hat, das entsprach zu dem Zeitpunkt einem Wert von 534 Millionen US-Dollar, heißt es bei CNBC.

Skepsis wegen regulatorischen Maßnahmen

In einem Tweet, der inzwischen von Burry gelöscht wurde, hatte der prominente Investor erklärt, Teslas Abhängigkeit von regulatorischen Maßnahmen beunruhige ihn. Der Elektroautobauer verdanke seine Gewinne insbesondere dem Verkauf von CO2-Zertifikaten, kritisieren Skeptiker CNBC zufolge. So meldete Tesla in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar generiert durch regulatorische Gutschriften.

Zwar brachen die Quartalszahlen 2021 Rekorde, doch musste Tesla zugleich rückläufige Verkäufe in China im April sowie Engpässe, die die Produktion sowohl in China als auch in den USA behinderten, verkraften, berichtet CNBC.

Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Die Tesla-Aktie beendete das zurückliegende Jahr mit einem Kurs von 705,67 US-Dollar. Seitdem haben die Papiere an der NASDAQ über 18 Prozent an Wert verloren und kosten nun noch 576,77 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 18.05.2021). Es bleibt nun also spannend zu sehen, ob Burry mit seiner Wette gegen Musks Konzern Erfolg haben wird.Redaktion finanzen.net