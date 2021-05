Geheimnisvolle Pläne: Rätselraten um neues Tesla-Gebäude neben der Gigafactory

• Bau der Texas-Gigafabrik läuft seit Juli 2020• Tesla reicht Bauunterlagen bei Stadt Austin ein• Funktion der neuen Anlage noch unbekannt

Der Elektroautobauer Tesla treibt seine Expansion weiter voran. Nachdem sich der Konzern von Elon Musk bereits in Nevada und Shanghai niedergelassen hat, folgte im letzten Jahr die Ankündigungen von zwei weiteren Tesla-Fabrikstandorten, nämlich Berlin-Brandenburg sowie Austin, Texas. Wie das Nachrichtenportal Austin Business Journal kürzlich herausfand, ist bei der Gigafactory Texas nun bereits eine weitere Industrieanlage geplant, über deren Zweck bislang jedoch noch nicht viel bekannt ist.

Im Juli 2020 gab Tesla bekannt, dass in der Gemeinde Del Valle, die zum Travis County in Austin, Texas, gehört, eine neue Gigafabrik des E-Autopioniers entstehen soll. Dabei sei geplant, dass hier der Tesla Cybertruck und der Tesla Semi gebaut werden sollen. Allerdings sei auch die Fertigung des Tesla Model 3 und Y vorgesehen. Der Bau der neuen Produktionsstätte soll dabei schon Ende diesen Jahres abgeschlossen sein. Im März 2021 rührte Konzernlenker Musk über sein Lieblingsformat Twitter bereits die Werbetrommel, um Mitarbeiter für die Texas Gigafabrik zu finden. 10.000 Menschen würden hierfür 2022 benötigt.

Over 10,000 people are needed for Giga Texas just through 2022!

- 5 mins from airport

-15 mins from downtown

- Right on Colorado river https://t.co/w454iXedxB