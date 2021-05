Aktie von Eckert & Ziegler stark - Hauck & Aufhäuser sieht viel Luft

Ein Kurssprung um 5,6 Prozent auf 77,30 Euro hievte die Eckert & Ziegler -Aktien nahe an den 21-Tage-Durchschnitt, der bei Charttechnikern als kurzfristiger Indikator beliebt ist. Dieser liegt aktuell bei 77,41 Euro, in der Spitze standen die Aktien des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens mit 78,05 Euro sogar etwas darüber.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser legte am Mittwoch in einer Studie die Messlatte für die Aktien deutlich höher. Analyst Aliaksandr Halitsa hob das Kursziel nach den am Montag vorgestellten Quartalszahlen von 80,00 auf 120,50 Euro an, womit er nun mehr als die Hälfte an Kurspotenzial sieht. Folgerichtig behielt der Experte seine Kaufempfehlung aufrecht. Sein Credo ist, dass das Unternehmen am rasant wachsenden Markt für Nuklearmedizin profitieren wird.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Eckert & Ziegler