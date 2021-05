KION-Aktie gewinnt: S&P erhöht Ausblick für KION auf positiv von stabil

Das Langfristrating bestätigte S&P mit BB+. Die Ratinganalysten gehen davon aus, dass die KION Group AG von günstigen Marktentwicklungen in beiden Segmenten - Flurförderzeuge & Systeme (IT&S) und Supply-Chain-Lösungen (SCS) - profitieren wird und in den Jahren 2021 und 2022 ein solides Umsatzwachstum erzielen sowie einen soliden Free Cashflow generieren wird.

Trotz anhaltender Marktrisiken wie Preissteigerungen bei Rohstoffen und Komponentenknappheit dürfte zudem die EBITDA-Marge auf rund 14 Prozent im Jahr 2021 und 15 bis 16 Prozent im Jahr 2022 steigen, im Vergleich zu 12,8 Prozent im Jahr 2020. Infolgedessen werde die KION Group AG in der Lage sein, im laufenden Jahr stärkere Finanzkennzahlen 2021 zu erreichen und beizubehalten.

Der positive Ausblick spiegele die Erwartung, dass das Unternehmen gute Wachstumsaussichten habe und die Risiken in der Branche bewältigen könne.

Für die KION-Aktie geht es im XETRA-Handel aktuell 0,91 Prozent hoch auf 86,44 Euro.

