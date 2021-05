RWE und BASF schmieden Klima-Allianz - Aktie steigen

Dazu wollen beide DAX -Unternehmen am Freitag ab 11 Uhr genauere Details mitteilen, hieß es von RWE bereits am Montag. An der Pressekonferenz nehmen sowohl die RWE- und BASF -Vorstandsvorsitzenden Markus Krebber und Martin Brudermüller als auch der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, teil.Die RWE-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent zu, während es für die BASF-Aktie 0,3 Prozent auf 69,37 Euro aufwärts geht.

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: BASF SE