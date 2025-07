BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 42,70 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 42,70 EUR abwärts. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,62 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 438.793 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,41 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,63 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 1,53 EUR je Aktie genauso viel verdiente. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Erste Schätzungen: BASF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BASF-Aktie fällt: BASF meldet Gewinnwarnung - Konjunkturschwäche und Unsicherheiten belasten

DZ BANK gibt BASF-Aktie Kaufen