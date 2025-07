BASF Aktie News: BASF am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 42,54 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 42,54 EUR abwärts. Bei 42,42 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 924.008 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,43 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,08 Prozent.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,63 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,53 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Erste Schätzungen: BASF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BASF-Aktie fällt: BASF meldet Gewinnwarnung - Konjunkturschwäche und Unsicherheiten belasten

DZ BANK gibt BASF-Aktie Kaufen