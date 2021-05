DAX nach neuem Allzeithoch behauptet

Der DAX eröffnete den Dienstagshandel 0,77 Prozent höher bei 15.514,72 Punkten. Im weiteren Verlauf ging es bis auf ein Tageshoch von 15.538,01 Zählern nach oben - neuer Rekord. Letztlich gab das Börsenbarometer die Gewinne wieder ab und notierte 0,07 Prozent tiefer bei 15.386,58 Einheiten.

"So wie am vergangenen Donnerstag ein Ausbruchsversuch auf der Unterseite missglückt ist, hat es nun auf der Oberseite auch nicht geklappt", so ein Markteilnehmer. Das neue Allzeithoch sei schnell zu Gewinnmitnahmen genutzt worden. Mit dem gescheiterten Ausbruchsversuch ist der DAX nun wieder in die Handelsspanne zwischen gut 14.800 und gut 15.500 Punkten zurückgefallen. Händler ziehen im Wesentlichen zwei Gründe heran. "Auch wenn der jüngste Renditeanstieg erst einmal gestoppt ist: Die Tapering-Diskussion wird nicht mehr aufhören", so ein Marktteilnehmer. Daneben blase dem DAX nun auch noch der Gegenwind von der Währungsseite mitten ins Gesicht. Mit 1,2220 Dollar steht der Euro auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. "Ein Ende der Dollar-Schwäche ist nicht in Sicht", so der Marktteilnehmer mit Blick auf die US-Finanz- und Geldpolitik . Damit arbeite neben der Zinsdiskussion nun auch noch die Währungsseite gegen den europäischen Aktienmarkt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com