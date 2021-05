Humble One: Neuer E-SUV soll Tesla Konkurrenz machen

Aktien in diesem Artikel Tesla 479,20 EUR

Tesla bekommt Konkurrenz

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung verkündet, haben 13,5 Prozent aller neu zugelassenen Pkws in Deutschland einen elektrischen Antrieb. Die Reichweite der nachhaltigen E-Fahrzeuge liegt laut Analysen des ADAC dabei aktuell zwischen 100 und 451 Kilometern - an der Spitze des Rankings steht weiterhin der US-amerikanische Autobauer Tesla. Doch nun könnte ein neues Startup aus den Vereinigten Staaten dem Weltmarktführer Konkurrenz machen: Das in Kalifornien ansässige Jungunternehmen Humble Motors hat einen SUV mit Elektromotor angekündigt, der mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern überzeugen soll.

Solardach ermöglicht 97 zusätzliche Kilometer pro Tag

Doch wie ist das möglich? Der geplante SUV mit dem Namen "Humble One" besitzt - anders als herkömmliche Elektroautos - ein Solardach, das auf 7,6 Quadratmetern Fläche mit hocheffizienten Solarzellen ausgestattet ist. Diese sollen laut dem Autobauer je nach Aufenthaltsort zusätzliche Reichweiten von bis zu 97 Kilometern ermöglichen - und das jeden Tag.

Unabhängigkeit von Ladesäulen und "saubere Mobilität"

Mit dem unterstützenden Einsatz von Sonnenenergie versucht das Jungunternehmen laut eigenen Angaben dabei vor allem ein Ziel zu erreichen: Mehr Flexibilität und weniger Abhängigkeit von weit verstreuten Ladesäulen. Denn wie das Startup auf seiner Website behauptet, haben aktuell nur circa 3 Prozent der Weltbevölkerung in einem Umkreis von 24 Kilometern Zugang zu einer öffentlichen Ladestation. Auch das Thema Nachhaltigkeit stellt das Unternehmen aus Los Angeles verstärkt in den Vordergrund und wirbt damit, sich für "saubere Mobilität" einzusetzen: "Wir glauben, dass Solar die Zukunft der Mobilität ist und dass solarbetriebene Elektrofahrzeuge der klare nächste Schritt sind, um die Klimaneutralität im Transportwesen anzugehen", betont Harvard-Absolventin und Gründerin Dima Steesy gegenüber dem US-Branchenmagazin Stuff.

Reservierungen im Wert von 20 Millionen US-Dollar

Doch nicht die Sonnenkraft allein soll für die hohe Effizienz des SUVs verantwortlich sein. Wie die Auto-Hersteller auf ihrer Website verkünden, zeichnet sich der Humble One außerdem durch sein leichtes Gewicht und seine aerodynamische Form aus.

Und das hat seinen Preis: Stolze 109.000 US-Dollar soll der Hightech-SUV mit den 1034 PS und dem hervorragenden CW-Wert von 0,25 kosten - dazu kommt Mehrwertsteuer oder Zoll.

Viele Kunden scheint dies jedoch nicht abzuschrecken. Wie das US-Branchenmagazin InsideEVs berichtet, sollen laut dem technischen Leiter von Humble Alex Bogicevic bereits über 20 Millionen US-Dollar an Reservierungen eingegangen sein. Während der Gesamtabsatz an Elektrofahrzeugen in den USA laut Angaben von Bogicevic nur um 12 Prozent stieg, wuchsen die US-Reservierungen des Humble Ones im letzten Monat um ganze 426 Prozent - und das, obwohl der E-SUV von Humble Motors erst 2025 auf den Markt kommen soll.

