Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,8 Prozent höher bei zeitweise 13.077,10 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

In Tokio steigt der Nikkei gegen 07:20 MESZ um 0,29 Prozent auf 23.204,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen um 0,5 Prozent auf 3.393,73 Zähler runter. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,58 Prozent auf 25.038,47 Indexeinheiten nach.

3. adidas platziert Anleihen über 1 Milliarde Euro

adidas hat erfolgreich den Anleihemarkt angezapft. Zur Nachricht

4. Anleger erwirken "Arrestbefehl" auf Assets des Ex-Wirecard-CEO

Die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Leipold hat nach eigenen Angaben für mehrere geschädigte Anleger beim Landgericht München I sogenannte "Arrestbefehle" in Höhe von 2,7 Millionen Euro gegen den ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun erwirkt. Zur Nachricht

5. Telefonica Deutschland übertragt 6.000 Mobilfunkstandorte an Telxius

Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland hat den ersten Schritt seines Deals mit dem Infrastrukturspezialisten Telxius vollzogen und 6.000 Mobilfunkstandorte übertragen. Zur Nachricht

6. Daimler eröffnet Fabrik und stellt neue S-Klasse vor

Nach den herben Rückschlägen der vergangenen Monate setzt der Autobauer Daimler zum lange geplanten Befreiungsschlag an. Zur Nachricht

7. Roche will Corona-Schnelltest noch im September herausbringen

Roche will noch im September einen Antigen-Schnelltest für eine Infektion mit Sars-Cov-2 auf den Markt bringen. Zur Nachricht

8. Aufsicht leitet Verfahren gegen Credit Suisse in Beschattungsaffäre ein

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma schaut sich die Beschattungsaffäre bei der Credit Suisse genauer an. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,01 Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 43,19 Dollar.

10. Euro unter 1,19 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen unter Druck gestanden. Im frühen Handel fiel die Gemeinschaftswährung zeitweise unter die Marke von 1,19 US-Dollar.

