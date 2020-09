Telefonica Deutschland übertragt 6.000 Mobilfunkstandorte an Telxius

Wie die Gesellschaft am Dienstagabend mitteilte, wird vertragsgemäß der Gesamtkaufpreis von 896 Millionen Euro für die Standorte der ersten Tranche in zwei Teilbeträgen gezahlt: 85 Prozent in der zweiten Jahreshälfte und der Rest im dritten Quartal 2025. Die verbleibenden ca. 40 Prozent des gesamten Standortperimeters sollen in einer zweiten Tranche wie geplant im August 2021 an Telxius übertragen werden.

Anfang Juni 2020 hatte Telefonica Deutschland die Vereinbarung mit Telxius Telecom bekanntgegeben. Demnach sollen 10.100 Mobilfunkstandorte, fast alle auf Gebäudedächern, zum Kaufpreis von 1,5 Milliarden Euro an die Infrastrukturgesellschaft übertragen werden, die mehrheitlich dem spanischen Mutterkonzern Telefonica gehört. Die Die aktive Funktechnik bleibt im Eigentum von Telefonica Deutschland.

