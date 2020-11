Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Beim deutschen Leitindex zeichnet sich am Mittwoch eine weitere Beruhigung nach dem spektakulären Wochenauftakt ab. Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,28 Prozent höher bei 13.199,40 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Asiens Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 7:45 Uhr unseer Zeit um 1,78 Prozent auf 25.350 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil hingegen leichter: Er steht bei 3.348 Zählern um 0,37 Prozent unter seinem Vortagesschluss. In Hongkong verbuchte der Hang Seng zur gleichen Zeit Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent und steigt auf 26.350 Indexpunkte.

3. E.ON bestätigt Jahresprognose trotz Corona-Effekten

Der nach der innogy-Übernahme voll konsolidierte Energiekonzern E.ON hat infolge der Corona-Krise weniger verdient, seinen Ausblick für das Jahr aber dennoch bestätigt. Wie erwartet, sank das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten um rund 300 Millionen Euro auf 2,7 Milliarden Euro. Zur Nachricht

4. LEONI bleibt tief in roten Zahlen

Trotz einer leichten Erholung hat der ohnehin angeschlagene Autozulieferer LEONI auch im dritten Quartal unter den Folgen der Corona-Krise gelitten und tiefrote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 52 Millionen Euro. Zur Nachricht

5. Apple präsentiert neue Macs mit hauseigenem Chip "M1"

Apple bringt seine Mac-Computer in eine neue Ära: Der iPhone-Konzern hat die ersten drei Modelle mit Chips aus eigener Entwicklung statt Intel-Prozessoren vorgestellt. Apple verspricht, dass die Computer dadurch deutlich schneller und auch stromsparender arbeiten würden. Zur Nachricht

6. Alibaba: Verkaufsrekord bei weltgrößter Rabattschlacht

Chinas Online-Riese Alibaba hat während der größten Rabattschlacht der Welt einen Verkaufsrekord erzielt. Wie der Konzern am Mittwoch eine halbe Stunde nach dem offiziellen Start in einem Zwischenstand mitteilte, verkaufte er im Rahmen des "Singles Day" Waren im Wert von umgerechnet 372,3 Milliarden Yuan (etwa 47,7 Milliarden Euro). Zur Nachricht

7. Uber-Konkurrent Lyft überzeugt mit Zahlen

Der Fahrdienstleister Lyft hat Anlegern seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2020 präsentiert. Dabei fuhr der Uber-Konkurrent Lyft im dritten Geschäftsquartal erneut einen Verlust ein, das EPS lag im Berichtszeitraum bei -1,46 US-Dollar. Zur Nachricht

8. Alstom will Bombardiers Zugsparte bald übernehmen - Geschäft normalisiert sich

Ungeachtet der Corona-Krise will der französische TGV-Hersteller Alstom die seit längerem vorbereitete Megafusion mit der Bombardier-Zugsparte bis Ende März kommenden Jahres abschließen. Das teilte Alstom am Dienstagabend bei der Vorlage der Halbjahresergebnisse in Saint-Ouen bei Paris mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter zugelegt. Als wichtigster Preistreiber gilt die Aussicht auf einen wirksamen Corona-Impfstoff mit der Hoffnung auf eine stärkere konjunkturelle Belebung und eine damit verbundene höhere Nachfrage nach Rohöl. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,12 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1821 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1808 Dollar festgesetzt.

