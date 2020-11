Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch erneut steigen.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um 0,48 Prozent fester bei 13.227,50 Punkten erawrtet. Am Dienstag schloss er 0,51 Prozent höher bei 13.136,11 Stellen. Der TecDAX dürfte zur Wochenmitte ebenfalls leicht zulegen: Er wird zum Start 0,2 Prozent höher bei 2.946 Zählern erwartet. Am Vortag schloss er 1,15 Prozent schwächer bei 2.940,55 Zählern.

Auch am Mittwoch scheint sich die Lage nach dem spektakulären Wochenstart weiter zu beruhigen, die Anleger bleiben aufgrund der Impfstoffhoffnungen jedoch nach wie vor positiv gestimmt. "Die ganz große Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei, aber die positive Stimmung bleibt", so Thomas Altmann von QC Partners.

Auch zur Wochenmitte bleibt die Berichtssaison ein zentrales Thema. Unter anderem hat E.ON seine Bilanz präsentiert, die von Händlern als "solide" bezeichnet wurde.

