Beyond Meat enttäuscht auf ganzer Linie - Beyond Meat-Aktie bricht ein

Unter dem Strich fiel ein Verlust von 19,3 Millionen Dollar (16,3 Mio Euro) an, wie Beyond Meat am Montag nach US-Börsenschluss in El Segundo mitteilte. Die Erlöse des eigentlich für sein rasantes Wachstum bekannten Unternehmens legten im Jahresvergleich nur noch um magere 2,7 Prozent auf 94,4 Millionen Dollar zu. Erstmals habe die Corona-Pandemie die Quartalsergebnisse so richtig belastet, räumte Vorstandschef Ethan Brown ein.

Am Markt war mit deutlich besseren Zahlen gerechnet worden: Die Beyond Meat-Aktie brach an der NASDAQ um 16,94 Prozent auf 125,01 US-Dollar ein. Der Kurs war zuvor bereits zeitweise deutlich unter Druck geraten, nachdem der Fast-Food-Riese McDonald's angekündigt hatte, unter der Marke "McPlant" eigene vegane Burger und Sandwiches zu entwickeln, statt die Produkte von Beyond Meat ins Programm zu nehmen. Ein Sprecher von Beyond Meat erklärte später allerdings im US-Sender CNBC, dass die Unternehmen zusammenarbeiten würden. McDonald's hatte 2019 bereits Burger von Beyond Meat in kanadischen Filialen getestet.

EL SEGUNDO (dpa-AFX)

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Beyond Meat