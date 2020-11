Beyond Meat-Aktie: Experten empfehlen Beyond Meat im Oktober mehrheitlich zum Verkauf

Die Beyond Meat-Aktie wurde im Oktober 2020 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 157,00 USD für die Beyond Meat-Aktie, was einem Anstieg von 14,57 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 142,43 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

