Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 3,78 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 3,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 3,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,85 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 69.969 Aktien.

Am 10.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 9,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 144,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 41,06 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor