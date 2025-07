Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 3,53 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,53 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.719 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 161,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,23 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,73 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 präsentieren.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,739 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

