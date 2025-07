Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag stabil

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 3,58 USD.

Bei der Beyond Meat-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 3,58 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,61 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,58 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ 56.399 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,24 USD an. 158,10 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 37,85 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.05.2025 vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

