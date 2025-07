Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 3,45 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Beyond Meat-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 3,45 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,48 USD. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 3,44 USD. Bei 3,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 26.060 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 167,83 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,51 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.05.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 USD gegenüber -0,84 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 68,73 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie.

