PlayStation 5 mit Lieferengpässen? - Sony dementiert Bloomberg-Bericht

• Lieferengpässe bei Sony?• Sony wiederspricht Bloomberg-Aussagen• 11 Millionen Einheiten sollen zum Release beim Händler vorliegen

Nach sieben Jahren mit der Sony PlayStation 4 und der Microsoft Xbox One wird in diesem Jahr die neue Konsolengeneration auf den Markt kommen. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft sollen die PS5 sowie die Xbox Series X zum Kauf erhältlich sein.

Wie eine Analyse der NPD Group ergab, werden die Konsolen auch wie erwartet zuhauf unter den Weihnachtsbäumen landen. Der Ansturm auf die Next-Gen-Konsolen wird allerdings Lieferengpässe und Verzögerungen bis in das Jahr 2021 zur Folge haben, wie die Studie prognostiziert.

Von diesen Engpässen könnten im Umkehrschluss die alten Konsolen profitieren, da diejenigen, die leer ausgehen, übergangsweise Spiele für die vorherige Generation kaufen und erst später auf die neuen Konsolen aufrüsten, wenn diese wieder verfügbar sind.

Denn sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X sind abwärtskompatibel und können für die PS4 beziehungsweise Xbox One gekaufte Titel wiedergeben.

Den von Bloomberg veröffentlichten Bericht darüber, dass Sony die Produktion um ganze vier Millionen Einheiten eindämmen musste, dementiert der Konzern allerdings vehement. Laut GamesIndustry.biz lässt Sony seine Kunden wissen: "Wir veröffentlichen zwar keine Details im Zusammenhang mit der Produktion, die Informationen von Bloomberg sind aber falsch." Dennoch gibt das Unternehmen zu, Anpassungen an der Herstellung der Konsole vorgenommen zu haben.

"Wir haben die Produktionsmenge der PlayStation 5 seit dem Start der Massenproduktion geändert", heißt es weiter von Seiten Sony.

Ob das von Sony gegebene Versprechen beziehungsweise die Aussage, dass die Produktion wie geplant verläuft, nun der Wahrheit entspricht, bleibt abzuwarten. Schuld an dem ganzen Dilemma sollen allerdings die für die PS5 maßgeschneiderten System-on-Chips sein, wie Bloomberg im ursprünglichen Artikel berichtete.

Demnach soll die Corona-Pandemie für die Lieferschwierigkeiten des Chips mitverantwortlich sein.

Sony trifft allerdings Laut dem Insider von Niko Partners, Daniel Ahmad, bereits Vorkehrungen, die geplante Menge rechtzeitig auf den Markt zu bringen. Ahmad schreibt via Twitter, "Sony setzt auf Luftfracht, um sicherzustellen, dass die PS5 in ausreichender Stückzahl ausgeliefert werden kann. Das Unternehmen hat ab Oktober 60 Flüge (Delta 747) gebucht, um die Konsolen an die Händler auszufliegen. Diese Lieferung soll für das ganze Quartal ausreichen. Luftfracht ist schneller als die Lieferung per Seefracht, aber auch teurer."

