Telecom Italia mit größerem Gewinnrückgang als erwartet - Aktie dennoch höher

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 18 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro, wie Telecom Italia am Dienstagabend mitteilte. Analysten hatten hingegen mit 1,77 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz fiel im selben Zeitraum um 12 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro und lag damit etwas über den Prognosen. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Am Mittwoch verbucht die Aktie der Telecom Italia an der italienischen Börse zeitweise ein Plus von 0,78 Prozent auf 0,34 Euro.

MAILAND (dpa-AFX)

