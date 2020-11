Weiterer Gewinntag: DAX beendet Mittwochshandel höher

Mit dem DAX ging es zum Start am Mittwoch schon nordwärts und fast durchweg blieb der deutsche Leitindex in der Gewinnzone. Zum Handelsende stand ein Plus von 0,4 Prozent auf 13.216,18 Zähler an der Kurstafel.

Stützend dürften dabei auch die Aussagen auf der Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) gewirkt haben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte unter anderem, die Notenbank werde auch in der zweiten Virus-Welle beistehen. Die Notenbank müsse die "Lücke füllen", bis die COVID-19-Impfungen weit fortgeschritten seien.

"Die ganz große Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei", doch die gute Börsenlaune vom Wochenstart halte sich, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nun stehe ein "Realitätscheck" der Rally an. Zudem sind laut Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi nicht alle Investoren rundweg begeistert. "Viele Fragen über den möglichen COVID-19-Impfstoff sind weiterhin unbeantwortet und nach wie vor gibt es beträchtliche Hindernisse."

Am Montag war das deutsche Börsenbarometer, getrieben von Impfstoffhoffnungen und dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl zwischenzeitlich um mehr als 800 Punkte auf fast 13.300 Punkte gestiegen. Auf diesem Stand wurden dann zwar moderat Gewinne mitgenommen, doch vorsichtig nähert sich der DAX dieser Marke wieder an.

Unternehmensseitig gerieten insbesondere Bechtle Continental und Nordex in den Fokus der Anleger.

