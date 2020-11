Lufthansa-Aktie gewinnt kräftig: Lufthansa platziert Wandelanleihe - dank hoher Nachfrage Emission erhöht

Begonnen wurde eine Platzierung im Gesamtnennbetrag von 525 Millionen Euro, wie der Luftfahrtkonzern mitteilte. Die Deutsche Lufthansa kann ihre Wandelanleihe dank einer hohen Nachfrage zu günstigeren Konditionen platzieren als gedacht und hat den Gesamtnennbetrag angehoben. Der Konzern will sich mit der Emission nun bis zu 600 Millionen statt 525 Millionen Euro an frischem Geld bei institutionellen Investoren besorgen. Die Anleihen sind in Lufthansa -Aktien wandelbar, die Aktionäre haben kein Bezugsrecht.

Die in Lufthansa-Aktien wandelbare Anleihe, die 2025 zurückgezahlt wird, wird nun mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon zwischen 2,00 und 2,25 Prozent pro Jahr angeboten. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf bis zu 40 Prozent über dem noch zu ermittelnden Referenzaktienkurs festgesetzt, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte.

Ursprünglich sollte die Anleihe halbjährlich zwischen 2,25 und 2,75 Prozent verzinst und der anfängliche Wandlungspreis mit einer Prämie von 30 bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt werden.

Die Lufthansa kann die Anleihe unter bestimmten Bedingungen frühestens zum 8. Dezember 2023 zurückkaufen. Die Lufthansa hat weitere Kapitalmaßnahmen innerhalb von 90 Tagen nach Auslieferung ausgeschlossen. Die genauen Konditionen werden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Tagesverlauf ermittelt.

Die Lufthansa-Aktie legt am Dienstag via XETRA zeitweise um 6,57 Prozent auf 9,50 Euro zu.

