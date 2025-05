Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Dienstagmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 6,40 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 6,40 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,37 EUR nach. Bei 6,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.764.683 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 15,88 Prozent sinken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,287 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Lufthansa die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie.

