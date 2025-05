Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 6,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,4 Prozent auf 6,62 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 512.171 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 18,65 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,287 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,72 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,74 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

