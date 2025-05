MÄRKTE ASIEN/Feiertagsruhe - Sydney nach Wahl schwächer

DOW JONES--Am Montag sind viele Börsen in Ostasien wegen regionaler Feiertage geschlossen geblieben. So ruhte der Handel in China, Hongkong, Japan und Südkorea. In Tokio und Seoul wird auch am Dienstag nicht gehandelt. An den anderen Börsenplätzen der Region verlief das Geschäft entsprechend ruhig. Anleger warteten auf weitere Zeichen einer Annährung der USA und Chinas im Zollstreit, hieß es. China prüft nun nach Aussage informierter Personen Möglichkeiten, die Bedenken der Trump-Regierung bezüglich Chinas Rolle im Fentanyl-Handel auszuräumen. Das könnte ein Hindernis für den Beginn von Handelsgesprächen aus dem Weg räumen.

Für Bewegung könnte in den kommenden Tagen wichtige chinesische Konjunkturdaten sorgen. Ferner tagt die US-Notenbank; das Ergebnis ihrer Zinssitzung wird am späten Mittwoch bekanntgegeben.

Zu den Börsen, die geöffnet waren, gehörte die in Sydney. Dort ging es mit dem S&P/ASX-200 nach einer siebentägigen Gewinnstrecke um 1,0 Prozent abwärts, nachdem die sozialdemokratische Partei des Regierungschefs Anthony Albanese die Parlamentswahl am Wochenende gewonnen hatte. Damit seien die Risiken in Richtung höherer Defizitausgaben gerichtet, kommentierten Ökonomen.

Der australische Dollar legte zum US-Dollar leicht zu, was aber eher einer breiten Schwäche der US-Währung zugeschrieben wurde, die auch zu anderen Währungen der Region abwertete.

Belastet wurde der Index vom Bankenschwergewicht Westpac. Die Aktie fiel um 2,9 Prozent, nachdem die Bank bei Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr keinen Ausblick auf das restliche Jahr gegeben hatte. Zur Begründung verwies Westpac auf die US-Zollpolitik und die damit verbundene Unsicherheit. Im Sog von Westpac ging es für ANZ um 0,8 Prozent abwärts. Commonwealth Bank und National Australia Bank verloren 1,8 und rund 2 Prozent.

Gold Road Resources machten einen Satz von fast 10 Prozent, nachdem das Unternehmen der erhöhten Übernahmeofferte der südafrikanischen Gold Fields zugestimmt hatte. Ein früheres Gebot hatte Gold Road Resources vor dem Hintergrund Zuge des kräftig steigenden Goldpreises abgelehnt.

Gewählt wurde am Wochenende auch in Singapur. Die konservative Regierungspartei PAP ging erwartungsgemäß als klarer Sieger hervor. Der Straits-Times-Index tendierte im späten Handel behauptet.

Deutlich nach unten ging es mit den Ölpreisen, nachdem die Opec+ beschlossen hatte, die Fördermenge ab Juni zu erhöhen. Das Barrel Brentöl verbilligte sich um 2,7 Prozent auf 59,77 Dollar. Im Sog der Ölpreise fielen die Aktien von Branchenunternehmen. So ging es in Sydney mit Santos um 4,3 Prozent abwärts. Woodside Energy verbilligten sich um 3,8 Prozent.

Für Fluggesellschaften ist billigeres Öl tendenziell positiv. Der Kurs von Singapore Airlines stieg um 1,5 Prozent. Die Aktie der australischen Qantas legte um 0,8 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.157,80 -1,0% +1,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -7,7% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag +6,7% 08:30

Schanghai-Comp. Feiertag -2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +12,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1323 0,2 1,1304 1,1324 +9,2%

EUR/JPY 163,46 -0,2 163,79 164,47 +0,6%

EUR/GBP 0,8523 0,0 0,8520 0,8510 +3,0%

GBP/USD 1,3285 0,1 1,3268 1,3307 +6,0%

USD/JPY 144,36 -0,3 144,86 145,23 -7,9%

USD/KRW 1.385,92 -1,0 1.399,90 1.409,69 -5,1%

USD/CNY 7,1747 -0,1 7,1802 7,1681 -0,4%

USD/CNH 7,2082 -0,0 7,2117 7,2438 -1,6%

USD/HKD 7,7500 -0,0 7,7503 7,7552 -0,2%

AUD/USD 0,6469 0,4 0,6446 0,6418 +4,2%

NZD/USD 0,5973 0,5 0,5944 0,5933 +6,3%

BTC/USD 94.655,20 -1,1 95.697,75 96.510,60 +3,6%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,62 58,44 -3,1% -1,82 -18,7%

Brent/ICE 59,77 61,45 -2,7% -1,68 -17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.257,96 3.240,43 +0,5% +17,53 +23,5%

Silber 28,57 28,38 +0,7% +0,19 +1,8%

Platin 854,96 854,28 +0,1% +0,68 -2,4%

Kupfer 4,6445 4,6275 +0,4% +0,02 +14,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

