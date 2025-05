Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Index im Blick

Der S&P 500 erlitt heute Verluste.

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,64 Prozent leichter bei 5.650,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 45,431 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,771 Prozent auf 5.642,81 Punkte an der Kurstafel, nach 5.686,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.634,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.683,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 5.074,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.061,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.127,79 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 3,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumen Technologies (+ 11,90 Prozent auf 4,23 USD), Alaska Air Group (+ 3,53 Prozent auf 48,65 USD), PayPal (+ 3,32 Prozent auf 60,69 EUR), Delta Air Lines (+ 2,96 Prozent auf 45,51 USD) und Newmont (+ 2,93 Prozent auf 53,04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Zimmer Biomet (-11,62 Prozent auf 90,48 USD), Organon Company (-9,07 Prozent auf 8,72 USD), Tyson Foods (-7,75 Prozent auf 56,08 USD), APA (-5,83 Prozent auf 15,50 USD) und Berkshire Hathaway (-5,12 Prozent auf 512,15 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29.604.576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,856 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net