Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 6,63 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 6,63 EUR. Bei 6,63 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.804.389 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,287 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 29.04.2025. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,74 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingebracht

April 2025: Experten empfehlen Lufthansa-Aktie mehrheitlich zum Kauf

EU-Gericht stärkt Hahn-Beihilfen - Lufthansa-Aktie im Plus