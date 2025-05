Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 6,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 6,51 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,37 EUR. Bei 6,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.450.785 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 25,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 17,35 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,287 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

