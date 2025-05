Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 6,65 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,65 EUR. Bei 6,70 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 289.757 Stück.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 18,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 19,04 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,72 EUR angegeben.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie.

