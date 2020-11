HELLA baut Werk in Litauen für rund 50 Mio Euro aus

Der Autozulieferer aus Ostwestfalen kündigte in einer Mitteilung jetzt Investitionen in mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Höhe an, den vor im August 2018 in Betrieb genommenen Standort innerhalb der nächsten Jahre kontinuierlich zu erweitern. Die Zahl der Mitarbeiter dort soll im Zuge dessen auf bis zu 430 steigen.

Gegenwärtig produzieren 180 Mitarbeiter für HELLA Sensoren, Aktuatoren und lichtelektronische Bauteile. Im nächsten sollen weitere Komponenten etwa aus dem Energiemanagement hinzukommen. HELLA-Vorstandschef Rolf Breidenbach nannte Kaunas eine wichtige Säule im Produktionsnetz des Unternehmens. "Mit den weiteren Investitionen unterstreichen wird nicht nur die Bedeutung des Standorts, sondern legen auch die Basis für weiteres Wachstum im Elektronikbereich", sagte er.

Mittags geht es für die HELLA-Papiere auf XETRA 2,98 Prozent auf 45,64 Euro nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)

