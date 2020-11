Henkel-Aktie dreht ins Plus: Henkel bekräftigt Prognose für 2020

Die im Oktober mit den vorläufigen Quartalszahlen veröffentlichte Prognose inklusive Corona-Auswirkungen auf das eigene Geschäft bekräftigte der DAX -Konzern. Demnach erwartet der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern beim bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie weiterhin einen Rückgang in der Bandbreite von 18 bis 22 Prozent. Der Umsatz soll aufgrund rückläufiger Umsätze in zwei der drei Segmente organisch um 1 bis 2 Prozent zurückgehen, die bereinigte EBIT-Marge sich auf 13,0 bis 13,5 Prozent verschlechtern. Im Jahr 2019 betrug sie 16,0 Prozent.

Die Prognose 2020 geht davon aus, dass es im Schlussquartal keine weitreichenden pandemiebedingten Lockdowns in den für Henkel wichtigen Märkten geben wird. Sie nimmt weiterhin an, dass industrielle Nachfrage und Geschäftstätigkeit in für Henkel wesentlichen Bereichen unter Vorjahresniveau liegen werden, sich aber nicht in erheblichem Maße eintrüben dürften.

Im dritten Quartal betrug der Umsatz 4,999 Milliarden Euro nach 5,077 Milliarden im Vorjahr, nominal ein Rückgang um 1,5 Prozent. Organisch was dies ein Plus von 3,9 Prozent, wie bereits mit den vorläufigen Zahlen Anfang Oktober berichtet. Dank der wieder steigenden Nachfrage legte der größte Bereich Adhesive Technologies, also Kleb- und Dichtstoffe, organisch um 1,3 Prozent zu. Dies markierte eine Trendwende besonders vom zweiten Quartal, als der Umsatz um gut 17 Prozent zurückgegangen war. Im ersten Quartal hatte der Rückgang gut 4 Prozent betragen.

Auch der seit langem schwächelnde Bereich Beauty Care, also Haarkosmetik und Körperpflege, legte dank anziehender Umsätze im Einzelhandel im Quartal zu, das organische Plus betrug 4,3 Prozent. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang knapp 13 Prozent betragen, vor allem wegen lange coronabedingt geschlossener Friseurgeschäfte, im ersten Quartal knapp 4 Prozent. Der umsatzmäßig zweitgrößte Bereich Laundry & Home Care, also Wasch- und Reinigungsmittel mit Marken wie Persil und Somat, legte im Quartal angesichts coronabedingt angezogener Nachfrage weiter zu. Das organische Plus betrug 7,7 Prozent, nach 4,4 Prozent im zweiten Quartal und 5,5 Prozent im ersten Jahresviertel.

Henkel veröffentlicht ab diesem Jahr keine Gewinn- oder Verlust-Zahlen mehr für das Quartal oder den Neunmonatszeitraum.

Die Henkel-Aktie gab im XETRA-Handel zunächst etwas nach, dreht im Verlauf jedoch ins Plus und notiert am Vormittag zeitweise 0,46 Prozent höher bei 92,54 Euro.

DJG/uxd/brb/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Henkel AG