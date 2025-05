Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Henkel vz

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 70,56 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 70,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,54 EUR aus. Bei 70,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 3.417 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. 25,43 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 82,99 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Henkel vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

