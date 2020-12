Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit rund einem halben Prozent Minus in den Tag starten.

2. Börsen in Fernost fester

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet gegen 07:00 MEZ ein Plus von 0,28 Prozent auf 26.509,70 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts, der Shanghai Composite notiert 0,51 Prozent fester bei 3.373,90 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng zeitgleich um 0,59 Prozent auf 26,272.33 Indexpunkte hoch.

3. Brexit-Handelspakt als Weihnachtsdeal? Tauziehen geht weiter

Wird der Brexit zum Weihnachtsdeal? Das Tauziehen um einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU ist auch kurz vor den Feiertagen nicht entschieden. Zur Nachricht

4. Trump droht mit Veto gegen riesiges Corona-Konjunkturpaket

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert. Zur Nachricht

5. Elon Musk wollte 2018 Verkauf von Tesla an Apple ausloten

Tesla-Chef Elon Musk hat 2018 über einen Verkauf des Elektroautobauers an Apple nachgedacht. Zur Nachricht

6. IT-Deal von METRO und Wipro hat Volumen von 700 Millionen Dollar

Der am Vortag gemeldete IT-Deal zwischen dem Großhandelskonzern METRO und der indischen Wipro hat ein Volumen von 700 Millionen US-Dollar. Zur Nachricht

7. Daimler bereitet möglicherweise Börsengang der Lkw-Sparte vor

Der Daimler-Konzern bereitet möglicherweise einen Börsengang seiner Lkw-Sparte vor, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Zur Nachricht

8. Allianz-Chef warnt vor Pleiten von Lebensversicherern

Allianz -Chef Oliver Bäte hat wegen der anhaltenden Niedrigzinsen vor dem Scheitern mancher deutscher Lebensversicherer gewarnt. Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter unter Druck

Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts weiter schwelender Konjunktursorgen an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 49,37 US-Dollar. Das waren 71 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro stabilisiert sich nach Kursrutsch

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen etwas von seinem gestrigen Kursrutsch erholt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2182 US-Dollar.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com