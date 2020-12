Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Dienstag vom sehr schwachen Wochenbeginn.

So eröffnete der DAX mit leichten Gewinnen und baute diese anschließend noch aus. In den Feierabend ging er schließlich 1,30 Prozent stärker bei 13.418,11 Punkten und damit wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 13.400 Punkten, unter die er gestern zum Handelsschluss gefallen war. Auch der TecDAX legte deutlich zu und schloss 1,41 Prozent stärker bei 3.180,52 Punkten, nachdem er mit einem moderaten Plus gestartet war.

Das Auftauchen einer neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien hatte am Montag für herbe Verluste gesorgt. Doch heute beruhigten sich die Gemüter wieder etwas, weil Experten zuversichtlich sind, dass der Impfstoff, der bald zum Einsatz kommen wird, auch gegen die womöglich ansteckendere Mutation des Virus wirkt. In Deutschland sollen die ersten Dosen des BioNTech/Pfizer-Präparats an diesem Sonntag gespritzt werden.

